UFC анонсировал дебютный бой Нурулло Алиева в промоушене

UFC официально сообщил о том, что новичок промоушена, боец из Таджикистана Нурулло Алиев проведёт свой дебютный поединок с бразильцем Рафаэлем Алвесом.



Бой состоится 26 февраля в рамках турнира UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе.

Рафаэль Алвес — Нурулло Алиев

Нурулло Алиев попал в UFC через шоу Dana White’s Contender Series в сентябре 2022 года. Алиев победил Джоша Уика техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету 23-летнего бойца семь побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.



Рафаэль Алвес в июле прошлого года провёл свой последний поединок. В рамках турнира UFC 277 32-летний бразилец проиграл нокаутом Дрю Доберу. Всего у Алвеса 20 побед в ММА при десяти поражениях.