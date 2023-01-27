UFC анонсировал дебютный бой Нурулло Алиева в промоушене
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UFC официально сообщил о том, что новичок промоушена, боец из Таджикистана Нурулло Алиев проведёт свой дебютный поединок с бразильцем Рафаэлем Алвесом.
Бой состоится 26 февраля в рамках турнира UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе.
Рафаэль Алвес — Нурулло Алиев
Нурулло Алиев попал в UFC через шоу Dana White’s Contender Series в сентябре 2022 года. Алиев победил Джоша Уика техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету 23-летнего бойца семь побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.
Рафаэль Алвес в июле прошлого года провёл свой последний поединок. В рамках турнира UFC 277 32-летний бразилец проиграл нокаутом Дрю Доберу. Всего у Алвеса 20 побед в ММА при десяти поражениях.
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