Волкановски: я доставлю Махачеву много проблем, а у меня всего одна причина беспокоиться

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски уверен, что доставит много проблем россиянину Исламу Махачеву в очном поединке.



«Я могу создать Махачеву много проблем, а у меня всего одна причина для беспокойства. Нет, не его габариты, об этом я не переживаю. Я говорю о его грэпплинге. Очевидно, ставка будет на него. Но у Ислама гораздо больше причин беспокоиться. Не хочу сказать, что Ислам не умеет драться в стойке. Он действует терпеливо и расчётливо. Ему придётся решать много проблем, а я беспокоюсь об одной. Я готовлюсь так, как нужно», — сказал Волкановски в интервью FreeStylebender.



Титульный бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.