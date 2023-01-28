Немков считает, что если бой Токова с Эблином будет равным, то победу отдадут американцу

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о титульном поединке Анатолия Токова с Джонни Эблином.



Ранее Немков тренировался с Эблином.



«Толя сам видел бои Эблина. Я ничем Толика не удивил. Токов смотрел не только поединок с Гегардом Мусаси, но и предыдущие бои Джонни. Он понял, что соперник непростой. Борется, бьётся, боксирует, получает удовольствие и кайфует от происходящего. Толя сам всё понимал. Моя работа с Эблином практически ничего не даст, потому что я не смогу повторить борьбу Джонни, который тренирует её всю жизнь. Я только пять раз с ним поработал в спаррингах и два-три раза потренировался в борьбе.



Опасения, что в равном поединке могут отдать победу американцу? Да, это присутствует со всеми бойцами, которые дерутся в другой стране с местным бойцом. Это было и в моём противостоянии с Кори. Последний поединок вообще прошёл в родном штате Андерсона. Понятно, что в равном поединке победу отдадут «туда», но надо выходить и быть на голову лучше», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.



Анатолий Токов проведёт бой против Джонни Эблина на турнире Bellator 4 февраля.

Новость по теме Немков назвал бойцов, с которыми может провести бой после поединка с Ромеро