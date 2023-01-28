Фрэнсис Нганну — о бое с Фьюри: очевидно, что всем нужен этот поединок

Недавно покинувший промоушен UFC франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну высказался о возможном бое с Тайсоном Фьюри по правилам бокса.

«Бой может состояться, но перед этим всё должно быть окончательно решено. Напомню, мы с Тайсоном Фьюри общаемся в социальных сетях уже более двух лет.



Очевидно, что нам всем нужен этот поединок. Прошло уже достаточно времени. Надеюсь, у нас будет возможность расставить все точки над i», — приводит слова Нганну talkSPORT.

Напомним, Фрэнсису Нганну 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, одержав победы в 12 из них. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам француза Сириля Гана. В январе 2023 года ушёл из UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе, из-за финансовых разногласий.

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