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Ковалёв не верит, что поединок Бетербиев — Ярд продлится больше шести раундов

Ковалёв не верит, что поединок Бетербиев — Ярд продлится больше шести раундов
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв предположил, что Артур Бетербиев сумеет досрочно завершить поединок с Энтони Ярдом.

«Думаю, Артур добьёт Ярда примерно в середине поединка. Не позже шестого. Я так предполагаю, что будет пять или шесть раундов. Оба бойца большие, сильные, умные, так что бой получится очень интересным, но Бетербиев разнесёт Энтони ещё до того, как пройдёт половина поединка», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.

Титульный бой между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом возглавит боксёрский вечер в Лондоне 28 января. Поединок пройдёт на стадионе «Уэмбли».

У Артура Бетербиева 18 побед в 18 поединках в профессиональном боксе — все нокаутом. У Энтони Ярда 23 победы при двух поражениях.

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