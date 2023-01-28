Ковалёв не верит, что поединок Бетербиев — Ярд продлится больше шести раундов

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв предположил, что Артур Бетербиев сумеет досрочно завершить поединок с Энтони Ярдом.
«Думаю, Артур добьёт Ярда примерно в середине поединка. Не позже шестого. Я так предполагаю, что будет пять или шесть раундов. Оба бойца большие, сильные, умные, так что бой получится очень интересным, но Бетербиев разнесёт Энтони ещё до того, как пройдёт половина поединка», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.
Титульный бой между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом возглавит боксёрский вечер в Лондоне 28 января. Поединок пройдёт на стадионе «Уэмбли».
У Артура Бетербиева 18 побед в 18 поединках в профессиональном боксе — все нокаутом. У Энтони Ярда 23 победы при двух поражениях.
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