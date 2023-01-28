Аманда Нуньес отказалась защищать титул в бою с Ирен Алданой

Бразильский боец смешанных единоборств, чемпионка женского легчайшего дивизиона Аманда Нуньес отказывается защищать титул в поединке с мексиканкой Ирен Алданой, сообщает BJPenn.



Ожидалось, что титульный бой между Нуньес и Алданой пройдёт в рамках турнира UFC 285 4 марта. Однако чемпионка потребовала, чтобы Алдана провела претендентский поединок с Джулианной Пеньей, в котором и определится соперник Нуньес.



Свой последний бой Аманда Нуньес провела в июле 2022 года на турнире UFC 277 с Джулианной Пеньей. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Нуньес единогласным решением судей, которая, таким образом, вернула чемпионский пояс себе. В декабре 2021 года Нуньес уступила Пенье удушающим приёмом.



Всего у бразильской чемпионки 22 победы при пяти поражениях в ММА.

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