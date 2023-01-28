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Стало известно, с кем Жозе Альдо будет биться в дебютном боксёрском поединке

Стало известно, с кем Жозе Альдо будет биться в дебютном боксёрском поединке
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо в ближайшее время проведёт дебютный боксёрский поединок.

Как сообщает Bloodyelbow, соперником Альдо станет уроженец Аргентины Эммануэль Замбрано, а сам бой пройдёт 10 февраля на турнире Shooto Brazil Boxing в Рио-де-Жанейро.

Эммануэль Замбрано провёл в профессиональном боксе три поединка и во всех потерпел поражения — дважды решением и нокаутом. Последний бой он провёл в ноябре 2020 года с Алексисом Науэлем Торресом и проиграл техническим нокаутом.

Жозе Альдо провёл 39 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу и потерпел восемь поражений. После проигранного боя с Мерабом Двалишвили в августе прошлого года Альдо ушёл из ММА.

В январе было объявлено, что Жозе Альдо будет включён в Зал славы UFC.

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