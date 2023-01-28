Артур Бетербиев объяснил, почему заинтересован в поединке с Усиком

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев объяснил, почему не отказался бы от поединка с действующим обладателем титулов в супертяжёлом дивизионе, украинцем Александром Усиком.

«Готов ли я подраться с Усиком? Никаких проблем. Если вы организуете бой. Он успешен. И он проделал хорошую работу. Он хороший боец и многого добился. Хотя я не заинтересован в его карьере. Я не слежу за Усиком», – цитирует Бетербиева Sky Sports.

Артуру Бетербиеву 38 лет. Свой первый чемпионский бой россиянин провёл в ноябре 2017 года, досрочно остановив немца Энрико Кёллинга и завоевав вакантный титул IBF. В октябре 2019-го Бетербиев нанёс первое поражение украинцу Александру Гвоздику, отобрав у него титул WBC, а в июне 2022-го присоединил к своей коллекции титул WBO.

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