Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Красавчик, уникальный боксёр». Эдуард Кравцов оценил победу Бетербиева над Ярдом

«Красавчик, уникальный боксёр». Эдуард Кравцов оценил победу Бетербиева над Ярдом
Комментарии

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов оценил победу Артура Бетербиева над Энтони Ярдом в рамках боксёрского вечера в Лондоне, прошедшего в ночь на 29 января.

«Артур, одним словом можно сказать, красавчик. Принял вызов, поехал в Англию —домой к своему сопернику. Некоторые ждали какую-то интригу от этого боя. В принципе, она была, но Артур сделал свою работу, и лишний раз можно подтвердить и по-хорошему удивляться физическим кондициям Артура Бетербиева, причём в его возрасте — это уникальный боксёр.

Что касается самого боя, всё было под контролем, ждал и искал шанс, попал навстречу и там уже доработал соперника», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Бетербиев завершил поединок с Ярдом досрочно в восьмом раунде, защитив титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF.

Бетербиев отбил головой все удары. Великого россиянина спас невероятный нокаут Бетербиев отбил головой все удары. Великого россиянина спас невероятный нокаут
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023