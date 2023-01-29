«Красавчик, уникальный боксёр». Эдуард Кравцов оценил победу Бетербиева над Ярдом

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов оценил победу Артура Бетербиева над Энтони Ярдом в рамках боксёрского вечера в Лондоне, прошедшего в ночь на 29 января.
«Артур, одним словом можно сказать, красавчик. Принял вызов, поехал в Англию —домой к своему сопернику. Некоторые ждали какую-то интригу от этого боя. В принципе, она была, но Артур сделал свою работу, и лишний раз можно подтвердить и по-хорошему удивляться физическим кондициям Артура Бетербиева, причём в его возрасте — это уникальный боксёр.
Что касается самого боя, всё было под контролем, ждал и искал шанс, попал навстречу и там уже доработал соперника», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Бетербиев завершил поединок с Ярдом досрочно в восьмом раунде, защитив титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF.
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