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Ярд: разочарован и расстроен поражением от Бетербиева

Ярд: разочарован и расстроен поражением от Бетербиева
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Британский боксёр Энтони Ярд высказался о поражении от российского непобеждённого бойца Артура Бетербиева в титульном поединке, прошедшем в ночь на 29 января в рамках боксёрского вечера в Лондоне.

«Я разочарован и расстроен, но я старался изо всех сил. Я достаточно амбициозен и хотел завоевать три пояса. Я сделал всё необходимое во время подготовки к бою, но, думаю, опыт иногда важнее», — приводит слова Ярда TalkSport.

Артур Бетербиев выиграл у Ярда досрочно в восьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету российского боксёра 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — досрочно.

Для Энтони Ярда это третье поражение в карьере при 23 победах.

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