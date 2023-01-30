Ярд объяснил, почему его угол выбросил полотенце в бою с Бетербиевым

Британский боксёр Энтони Ярд высказался о поражении, которое ему нанёс чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев. Поединок состоялся в ночь на 29 января мск в Лондоне. Бой завершился в восьмом раунде, в котором Бетербиев отправил Ярда в нокдаун. Энтони продолжил поединок, однако угол британца выбросил полотенце.



«Я смотрел ролики, где он опускается и бросает правый оверхенд, но он его всё-таки нанёс и поймал меня. Я услышал, как начался отсчёт, и не торопился. Однако мой тренер и команда любят меня. Они сказали, что видели что-то такое, что им не понравилось.

Всё, о чём я думал тогда, это «встать и снова наброситься на него, нанося удары». Но бой был остановлен, и теперь я могу только рассуждать и смеяться над этим», — приводит слова Ярда BoxingScene.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв: