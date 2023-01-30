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Авто подавшей в суд на Макгрегора женщины было сожжёно в Дублине

Авто подавшей в суд на Макгрегора женщины было сожжёно в Дублине
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Автомобиль женщины, которая подала в суд на бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, под подожжён. Об этом информирует Daily Mail, ссылаясь на полученное заявлении полиции. Сообщается, что инцидент случился в середине этого месяца.

«Полиция расследует инцидент, который произошёл примерно в 22:00 в четверг, 19 января 2023 года, в Дублине. Пострадавших нет. На данном этапе арестов не производилось. Расследование продолжается», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле прошлого года Макгрегор напал на женщину во время празднования своего дня рождения на Ибице. В ходе стычки с предполагаемой жертвой ирландский боец нанёс ей удар ногой в живот, а затем кулаком. Кроме того, Конор якобы грозился утопить женщину.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:

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