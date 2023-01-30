Хабиб — о 24-летнем российском бойце: он хочет, чтобы у него было всё — и за это ничего

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где в шутку высказался о соотечественнике, 24-летнем бойце смешанных единоборств Имамшафи Алиеве.



«Он хочет, чтобы у него было всё — и за это ничего», — написал Нурмагомедов.

Напомним, 19 ноября прошлого года Алиев встречался с 36-летним опытным американцем Шоном Коннором Фэллоном. Поединок проходил на турнире Bellator 288. Для россиянина это был дебют в лиге.



Бой, проходивший в среднем весе, завершён победой Алиева техническим нокаутом (остановка врачом) уже в первом раунде. Таким образом, Алиев одержал девятую победу и четвёртую досрочную в своей беспроигрышной карьере в смешанных единоборствах.

«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео: