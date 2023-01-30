Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 4 на 5 февраля 2023 года на арене The Forum в Инглвуде (США) состоится бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и представителем США Райаном Бейдером. Ожидается, что поединок начнётся не раньше 5:00 мск.
Посмотреть противостояние можно будет на канале Showtime. Информации о трансляции боя в Российской Федерации на данный момент нет.
Напомним, Фёдор и Райан уже встречались друг с другом. В январе 2019 года американский боец победил техническим нокаутом в первом раунде.
Емельяненко сейчас 46 лет. В его активе 47 боёв, в которых он добыл 40 побед (16 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Один бой с его участием был признан несостоявшимся. Бейдеру сейчас 39 лет. На его счету 38 боёв, в которых им было добыто 30 побед (12 нокаутом). Семь раз Райан терпел поражения. Один бой признали несостоявшимся.
Ал. Емельяненко показал бой с Фёдором 10-летней давности:
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