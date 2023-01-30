«От его ударов груши рвались». Махачев высказался о Бетербиеве
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился мнением о соотечественнике, чемпионе мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артуре Бетербиеве. Напомним, в ночь с 28 на 29 января мск Артур победил британца Энтони Ярда.
«Посмотрел в записи поединок. Знал, что Артур будет переть до конца, и ожидал, что ущерб от ударов Бетербиева начнет сказываться в поздних раундах и противостояние будет под его контролем. Наслышан, какая мощь в его ударах: когда он в Махачкале тренировался, ребята рассказывали, что от его ударов груши рвались», — приводит слова Махачева «РИА Новости Спорт».
Бетербиев является непобеждённым боксёром. В его активе 19 побед.
Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар:
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