Фото: боец UFC поправился на 20 кг через неделю после взвешивания

Бразильский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Джонни Уокер, успешно выступивший на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро, сообщил в социальных сетях, что поправился на 20 кг после взвешивания, состоявшегося около недели назад.
Напомним, на турнире UFC 283 Уокер победил техническим нокаутом в первом раунде шотландца Пола Крэйга.
«112,9 кг спустя всего неделю после моего поединка в лимите 93 кг. 20 кг за неделю. Что думаете?» – написал Уокер в социальных сетях, приложив фотографию с актуальной формой.
Фото: из личного архива Джонни Уокера
Фото: из личного архива Джонни Уокера
Победа над Крэйгом стала для 30-летнего Уокера шестой и 10-м боем в UFC. Ранее бразилец уступил американцу Джамалу Хиллу, соотечественнику Тиаго Сантосу, россиянину Никите Крылову и американцу Кори Андерсону.
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