«США против России. Хочу уничтожить этого парня». Эблин — про бой с Токовым
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Американский чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин поделился мнением о предстоящем поединке с представителем России Анатолием Токовым. Он состоится в ночь на 5 февраля мск на турнире Bellator 290.
«Он не терпел поражений в Bellator. Его никто не побеждал на протяжении нескольких лет. Этот парень демонстрирует хорошие выступления. Фёдор тоже выступит в этом карде, так что нас ждёт отличное зрелище. США против России.
Думаю, он лучший из тех, с кем можно провести бой за пояс, ведь все другие претенденты проигрывали. Я хочу уничтожить этого парня, и при этом не получить никакого урона», – сказал Эблин на канале The Allstar в YouTube.
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