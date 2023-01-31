«Будет важный анонс». Логан Пол намекнул на сотрудничество с UFC
Поделиться
Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видеонарезку, в которой намекается на его потенциальное сотрудничество с UFC. В качестве значка видео выбрано фото, где он якобы подписывает контракт подле стоящего президента UFC Даны Уайта. Пост появился вчера, 30 января.
«Завтра будет важный анонс», — написал Логан, отметив в сообщении Уайта.
В настоящий момент Логану Полу 27 лет. В июле прошлого года он подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE. У Логана есть младший брат Джейк, который также выступает в боксе и ММА. В начале января 2023 года стало известно, что Джейк прописал контракт с лигой PFL.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
Комментарии
- 31 января 2023
-
14:45
-
14:05
-
13:17
-
12:39
-
11:46
-
11:25
-
11:00
-
10:34
-
10:18
-
09:34
-
09:19
-
07:00
-
06:09
-
04:57
-
03:13
-
00:48
-
00:18
- 30 января 2023
-
23:08
-
22:08
-
21:55
-
20:57
-
20:07
-
19:52
-
18:57
-
18:55
-
18:31
-
17:41
-
16:55
-
16:47
-
16:16
-
15:51
-
15:30
-
15:27
-
14:46
-
14:29
Партнерский контент