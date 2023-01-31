«Будет важный анонс». Логан Пол намекнул на сотрудничество с UFC

Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видеонарезку, в которой намекается на его потенциальное сотрудничество с UFC. В качестве значка видео выбрано фото, где он якобы подписывает контракт подле стоящего президента UFC Даны Уайта. Пост появился вчера, 30 января.



«Завтра будет важный анонс», — написал Логан, отметив в сообщении Уайта.

В настоящий момент Логану Полу 27 лет. В июле прошлого года он подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE. У Логана есть младший брат Джейк, который также выступает в боксе и ММА. В начале января 2023 года стало известно, что Джейк прописал контракт с лигой PFL.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: