Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леон Эдвардс рассказал, в каком случае даст титульный шанс Хорхе Масвидалю

Леон Эдвардс рассказал, в каком случае даст титульный шанс Хорхе Масвидалю
Комментарии

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс дал понять, что не против проведения поединка с американцем Хорхе Масвидалем. При этом Эдвардс заявил, что об этом можно будет говорить только после боя Масвидаля с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

«Если он выйдет и победит Гилберта Бёрнса, думаю, можно будет организовать наш бой. Это было давно, назревало три или четыре года. Настало время уладить это раз и навсегда — и двигаться дальше», — приводит слова Эдвардса MMA Fighting со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Бой Масвидаля и Бёрнса состоится 9 апреля на турнире UFC 287. Ранее поединок анонсировала пресс-служба UFC.

Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Масвидалем:

Махачев нагнул UFC, а Бивол — мир бокса! Выбираем лучшего бойца 2022 года Махачев нагнул UFC, а Бивол — мир бокса! Выбираем лучшего бойца 2022 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023