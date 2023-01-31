Леон Эдвардс рассказал, в каком случае даст титульный шанс Хорхе Масвидалю

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс дал понять, что не против проведения поединка с американцем Хорхе Масвидалем. При этом Эдвардс заявил, что об этом можно будет говорить только после боя Масвидаля с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.
«Если он выйдет и победит Гилберта Бёрнса, думаю, можно будет организовать наш бой. Это было давно, назревало три или четыре года. Настало время уладить это раз и навсегда — и двигаться дальше», — приводит слова Эдвардса MMA Fighting со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Бой Масвидаля и Бёрнса состоится 9 апреля на турнире UFC 287. Ранее поединок анонсировала пресс-служба UFC.
Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Масвидалем:
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