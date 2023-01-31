Дариуш сообщил, что ему могут дать бой с Физиевым
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгком весе UFC, сообщил, что следующий свой бой может провести с Рафаэлем Физиевым.
«Руководство UFC ни разу не подходило ко мне, никто не говорил, что я следующий в очереди на титульный бой. Я не чувствую, что ко мне относятся как к претенденту на титул. Я думаю, если Физиев выиграет у Гэтжи, то есть третьего номера в рейтинге, то у него станет семь побед подряд. Они могут дать бой с ним мне. Это полная ерунда, но это возможно», — сказал Дариуш в интервью The Schmo.
18 марта Рафаэль Физиев проведёт бой с Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 286.
Бенеил Дариуш сейчас идёт на серии из восьми побед подряд. У него 22 победы в 27 боях в профессиональных смешанных единоборствах.
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