Лебедев отреагировал на победу Бетербиева в бою с Ярдом

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением о победе, которую одержал его соотечественник Артур Бетербиев в поединке с британцем Энтони Ярдом. Благодаря этому успеху Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе.



«Перед боем я говорил, что будет досрочная победа в поздних раундах. Я видел в деле Энтони Ярда, есть понимание, на что он способен и какие у него возможности. Если сопоставить способности обоих боксёров, то результат закономерен. Не спеша, медленно, но уверенно Бетербиев пришёл к победе. Он должен был забирать все раунды, но, к сожалению, не вышло, однако я очень рад, что наш соотечественник одержал победу», — отметил Лебедев в беседе с «РБК Спорт».

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв: