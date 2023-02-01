Фёдор Емельяненко: раньше Дана Уайт был скромнее. Не таким, как сейчас. Позволяет себе всё

Прославленный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в промоушене Bellator, высказался о несостоявшемся переходе в промоушен UFC Даны Уайта.

«Почему Нганну ушёл? Если бы Дана Уайт хотел, он бы подписал и Фёдора Емельяненко, и Фрэнсиса Нганну. Но в то время, скажем, Дана Уайт вёл себя поскромнее. Не так, как сейчас. Сейчас он уж совсем что-то. Не знаю, позволяет себе всё», — сказал Емельяненко на канале OCTAGON TV в YouTube.



Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля мск в США Емельяненко проведёт поединок с американцем Райаном Бейдером. Для Фёдора это будет последний бой в карьере. Впоследствии Емельяненко хотел бы заняться тренерской деятельностью.

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