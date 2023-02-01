Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Бивола оценил выступление Бетербиева в бою с Ярдом

Промоутер Бивола оценил выступление Бетербиева в бою с Ярдом
Комментарии

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, оценил выступление обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева в поединке с Энтони Ярдом, состоявшемся в конце января. Напомним, Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

«Великолепная попытка от Энтони Ярда. У него большое сердце, и он не собирался сдаваться. И отличное выступление от Бетербиева. Неважно, отставал ли он на судейских записках или нет – он контролировал ситуацию. Когда Ярд отвечал, он начинал двигаться и ловил Ярда на удары. По-настоящему хорошее выступление. Бетербиев фантастический боец», – сказал Хирн в интервью DAZN.

Победа над Ярдом стала для 38-летнего Бетербиева восьмой в чемпионских боях. Свой первый титульный поединок он провёл в ноябре 2017 года, досрочно остановив немца Энрико Кёллинга и завоевав вакантный титул IBF.

Новость по теме
«Он будет платить за свои атаки». Экс-тренер Фьюри назвал фаворита в бою Бетербиев — Бивол

Блиц-опрос Артура Бетербиева

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023