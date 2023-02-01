Фото: экс-чемпион UFC Фигейреду успешно перенёс операцию после переломов глазницы и носа

Двукратный чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду успешно перенёс операцию после травм, полученных в бою с мексиканцем Брэндоном Морено. Поединок состоялся в январе на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

«Послеоперационный день», – написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Дейвисона Фигейреду

Напомним, поединок завершился победой Морено техническим нокаутом в третьем раунде – Фигейреду получил перелом орбитальной кости, а также носа, после чего был снят врачом.

Встреча между бойцами стала четвёртой. В декабре 2020 года спортсмены не смогли выявить победителя, довольствовавшись только ничьей, после чего в июне 2021-го Морено досрочно победил удушающим приёмом в третьем раунде. Третий бой состоялся в январе 2022 года и завершился победой Фигейреду единогласным судейским решением.