Фото: Сергей Ковалёв показал свой текущий вес

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) показал свой текущий вес, превысивший всего на 1,5 кг лимит его нынешнего первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг).

Фото: из личного архива Сергея Ковалёва

Ранее стало известно, что WBC санкционировал полуфинальный поединок отборочного мини-турнира между Ковалёвым и южноафриканцем Табисо Мчуну (23-6, 13 KO).

Сергею Ковалёву 39 лет. Боец является трёхкратным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), а также объединённым чемпионом (с 2014 по 2016 год).

Табисо Мчуну 34 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в июле 2007 года и дважды сражался за мировые титулы – в этих поединках он проиграл судейским решением украинцу Александру Усику и конголезцу Илунге Макабу.