Федор Емельяненко: моя мама ждёт, когда я закончу

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко решил завершить профессиональную карьеру в связи с тем, что хочет посвятить больше времени своей семье.
«Моя мама ждёт, когда я закончу. Моя семья хочет, чтобы я завершил карьеру. Хочу проводить много времени со своими девочками. Я могу жить без боев. Я люблю драться, однако пора остановиться», – приводит слова известного тяжеловеса Sports Illustrated.
4 февраля 46-летний Федор Емельяненко проведёт последний поединок в карьере: его оппонентом станет представитель США Райан Бейдер. Бой состоится на турнире Bellator 290 в американском Инглвуде. На кону будет стоять титул в тяжелом весе.
Добавим, что за всю карьеру в ММА знаменитый россиянин сумел одержать 40 побед и потерпел 6 поражений.
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