Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб прояснил вопрос по поводу визы Тухугова в Австралию

Хабиб прояснил вопрос по поводу визы Тухугова в Австралию
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов получил визу в Австралию и, таким образом, сможет принять участие на турнире UFC 284. Об этом у себя в социальных сетях рассказал бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Визу дали, говорит», — написал Хабиб, прикрепив к сообщению видео с тренировки Тухугова.

Напомним, UFC 284 состоится 12 февраля мск в австралийском городе Перте. В главном событии спортивного мероприятия сразятся чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Ислам Махачев и обладатель титула промоушена в полулёгком весе, австралиец Александр Волкановски.

Тухугов сразится с представителем Бразилии Элвесом Бреннером, который дебютирует в лиге.

Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе:

Лёгкий вес UFC — первенство Кавказа? Хабибу некуда девать талантливых друзей Лёгкий вес UFC — первенство Кавказа? Хабибу некуда девать талантливых друзей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023