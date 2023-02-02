Хабиб прояснил вопрос по поводу визы Тухугова в Австралию

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов получил визу в Австралию и, таким образом, сможет принять участие на турнире UFC 284. Об этом у себя в социальных сетях рассказал бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.



«Визу дали, говорит», — написал Хабиб, прикрепив к сообщению видео с тренировки Тухугова.



Напомним, UFC 284 состоится 12 февраля мск в австралийском городе Перте. В главном событии спортивного мероприятия сразятся чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Ислам Махачев и обладатель титула промоушена в полулёгком весе, австралиец Александр Волкановски.



Тухугов сразится с представителем Бразилии Элвесом Бреннером, который дебютирует в лиге.

Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе: