Махачев отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова в свой адрес

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на недавние слова поддержки в свой адрес от товарища, бывшего чемпиона UFC в той же весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Ранее Хабиб показал их общее фото, написав: «А ведь осталось немного, брат».
«В этот раз всё будет так же, только без чая», — ответил Махачев.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, в настоящий момент Махачев готовится к поединку с австралийцем Александром Волкановски. Он состоится 12 февраля в Перте (Австралия). В активе Ислама 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Волкановски в смешанных единоборствах провёл 26 боёв, где одержал 25 побед и потерпел одно поражение.
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:
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