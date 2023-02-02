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Махачев отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова в свой адрес

Махачев отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова в свой адрес
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на недавние слова поддержки в свой адрес от товарища, бывшего чемпиона UFC в той же весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Ранее Хабиб показал их общее фото, написав: «А ведь осталось немного, брат».

«В этот раз всё будет так же, только без чая», — ответил Махачев.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в настоящий момент Махачев готовится к поединку с австралийцем Александром Волкановски. Он состоится 12 февраля в Перте (Австралия). В активе Ислама 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Волкановски в смешанных единоборствах провёл 26 боёв, где одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

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