«29 апреля – это 100%». Промоутер Тайсона Фьюри – о бое с Александром Усиком

Промоутер британского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что поединок между его клиентом и обладателем чемпионскими поясами в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком состоится 29 апреля.

«Бой состоится 29 апреля – это стопроцентная вероятность. По поводу места проведения: определится в течение следующих шести-семи дней. Если мы не сможем провести поединок в Саудовской Аравии, то он состоится в Великобритании», – заявил Уоррен в эфире радиостанции talkSPORT.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий