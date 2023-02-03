Александр Поветкин: у меня есть пожелание для Фёдора – чтобы он победил и без травм

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин высказался о предстоящем титульном поединке в тяжёлом весе Bellator между его соотечественником Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

«Конечно, у меня есть пожелание для Фёдора – чтобы он победил и без травм, чтобы у него всё было хорошо. Честно говоря, я раньше следил за его карьерой, за его боями, переживал. Знаю, что Фёдор уже встречался с предстоящим оппонентом. Будет интересный бой», – приводит слова Поветкина «Матч ТВ».



Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 47 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 38 боёв, в которых он одержал 30 побед и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.