Александр Поветкин: у меня есть пожелание для Фёдора – чтобы он победил и без травм

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин высказался о предстоящем титульном поединке в тяжёлом весе Bellator между его соотечественником Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
«Конечно, у меня есть пожелание для Фёдора – чтобы он победил и без травм, чтобы у него всё было хорошо. Честно говоря, я раньше следил за его карьерой, за его боями, переживал. Знаю, что Фёдор уже встречался с предстоящим оппонентом. Будет интересный бой», – приводит слова Поветкина «Матч ТВ».
Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 47 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 38 боёв, в которых он одержал 30 побед и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.
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