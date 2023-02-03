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Александр Поветкин отреагировал на победу Бетербиева в бою с Ярдом

Александр Поветкин отреагировал на победу Бетербиева в бою с Ярдом
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин прокомментировал победу российского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Бетербиев – молодец! Ещё могу сказать? Да, у него что-то не получалось, потому что Ярд тоже хороший боксёр. Но я считаю, что Бетербиев выполнил свою миссию. Подошёл и ударил, то, что было нужно. Остановка боя не удивила.

Если бы не вмешались секунданты, Артур бы добил соперника. Трудно сравнивать Ярда с его поединком против Сергея Ковалёва. Тогда Ковалёв был в отличной форме, поэтому не мне судить о прогрессе британца», – приводит слова Поветкина MMA.Metaratings.ru.

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