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Онлайн-трансляция боя Федор Емельяненко — Райан Бейдер начнётся не ранее 6:00 мск, 5 февраля 2023 года

Онлайн-трансляция боя Федор Емельяненко — Райан Бейдер начнётся не ранее 6:00 мск
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на арене The Forum в Инглвуде (США) пройдёт поединок, в котором за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе сразятся прославленный российский боец Фёдор Емельяненко и представитель США Райан Бейдер, которому Фёдор однажды проигрывал. Для Емельяненко этот бой будет последним в карьере.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя, которая должна начаться не ранее 6:00 мск.

Емельяненко за время карьеры провёл 47 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 38 боёв, в которых он одержал 30 побед и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.

Звёзды ММА мощно поддерживают Емельяненко! Проиграть Бейдеру в такой компании невозможно Звёзды ММА мощно поддерживают Емельяненко! Проиграть Бейдеру в такой компании невозможно
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