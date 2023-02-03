Президент Bellator рассказал, что промоушен ведёт переговоры с Нганну

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что промоушен ведёт переговоры с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.



«Конечно, интерес к свободному агенту такого уровня есть всегда. Фрэнсис — тот боец, к которому мы проявляем высокий интерес. Пока мы ведём диалог, и я надеюсь, что скоро мы с ним встретимся. Нганну стал бы отличным дополнением к любому промоушену, и, на мой взгляд, мы бы подошли друг другу. У Showtime есть бокс, так что он мог бы выступать и у нас, и там», — сказал Кокер в шоу The MMA Hour.



Ранее Фрэнсис Нганну стал свободным агентом, отказавшись от нового контракта с UFC, и освободил чемпионский пояс промоушена в тяжёлом весе. Сообщалось, что франко-камерунский боец может попробовать свои силы в боксе.

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