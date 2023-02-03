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«Скажу нет». Льюис откажется от боя со Спиваком, если судить будет Мираглиотта

«Скажу нет». Льюис откажется от боя со Спиваком, если судить будет Мираглиотта
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Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис заявил, что не хочет видеть Дэна Мираглиотту судьёй на своих поединках.

«Люди ведут себя так, будто не видели мой последний бой. Дэн Мираглиотта, или как бы его там ни звали, у него заговор против меня. Последние два боя я проиграл, а он был рефери. Если он будет судьёй в этом бою, я скажу нет. Нам нужен Херб Дин или кто-то ещё, потому Мираглиотта не должен судить мои бои. Не в обиду ему, он отличный парень, я не сомневаюсь, но не хочу, чтобы судил мои бои. Говорю вам, стоит проверить биографию Дэна», — цитирует Льюиса MMAFighting.

Деррик Льюис проиграл три из последних четырёх поединков в ММА. Во всех этих боях Мираглиотта был судьёй. Дважды поединки останавливались досрочно, в том числе в бою Льюиса с Сергеем Павловичем.

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