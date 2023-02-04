Экс-боец UFC дал совет Махачеву на бой с Волкановски

Бывший боец UFC Дэн Харди поделился ожиданиями от титульного боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



«Я ожидаю, что Волкановски вынудят работать из плохих позиций. Если Махачев захочет провести тейкдаун, то Алекс окажется на канвасе. А когда Волкановски окажется на земле, Махачев станет его избивать до тех пор, пока не получит возможность для сабмишена. Если вдруг они окажутся на земле рано, ещё в первом раунде, Махачеву стоит сделать то же, что он сделал с Дэном Хукером, и победа будет за ним», — цитирует Харди BT Sport.



Бой Ислама Махачева с Дэном Хукером прошёл в октябре 2021 года и завершился досрочной победой россиянина в первом раунде.



Поединок Махачева с Алексом Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля в рамках турнира UFC 284 в Перте.

Новость по теме Менеджер Махачева: Ислам на другом уровне по сравнению с Волкановски