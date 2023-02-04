Пётр Ян: надеюсь, Фёдор Емельяненко отправит американца спать
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о предстоящем поединке Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.
«Фёдор тогда проиграл американцу за 35 секунд, но теперь, надеюсь, зарубит Бейдера и возьмёт реванш. Я помню тот бой. Бейдер более молодой и свежий, но я не ожидал, что он так быстро завалит Фёдора. Думаю, это больше случайность. Бейдер — крутой боец, но Фёдор уже давно вырубает людей в стойке, а не переводит бой в партер. Надеюсь, наша легенда отправит Бейдера спать и на красивой ноте завершит карьеру. Буду болеть за Емельяненко! Желаю ему только победы», — приводит слова Яна Sport24.
Бой Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером пройдёт в ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290.
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
11:28
-
10:36
-
10:27
-
10:00
-
09:43
-
09:24
-
08:00
-
07:21
-
00:57
-
00:30
- 3 февраля 2023
-
23:42
-
23:19
-
22:56
-
22:26
-
22:08
-
21:52
-
21:39
-
21:15
-
21:00
-
20:39
-
20:29
-
20:23
-
20:07
-
19:23
-
19:09
-
18:23
-
18:05
-
17:34
-
17:23
-
16:42
-
16:28
-
16:20
-
15:50
-
15:38
-
15:36
Партнерский контент