Пётр Ян: надеюсь, Фёдор Емельяненко отправит американца спать

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о предстоящем поединке Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.



«Фёдор тогда проиграл американцу за 35 секунд, но теперь, надеюсь, зарубит Бейдера и возьмёт реванш. Я помню тот бой. Бейдер более молодой и свежий, но я не ожидал, что он так быстро завалит Фёдора. Думаю, это больше случайность. Бейдер — крутой боец, но Фёдор уже давно вырубает людей в стойке, а не переводит бой в партер. Надеюсь, наша легенда отправит Бейдера спать и на красивой ноте завершит карьеру. Буду болеть за Емельяненко! Желаю ему только победы», — приводит слова Яна Sport24.



Бой Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером пройдёт в ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290.