Непобеждённый боец UFC в тяжёлом весе дисквалифицирован на два года

Американский боец египетского происхождения Хамди Абдельвахаб дисквалифицирован до лета 2024 года за нарушение антидопинговых правил UFC, сообщило USADA.



Согласно заявлению антидопингового агентства, в двух допинг-пробах бойца, взятых перед дебютом Абдельвахаба в UFC, был обнаружен анаболический стероид метенолон. Хамди также обвинили в сокрытии информации об использовании запрещённых веществ. Боец согласился с дисквалификацией.



30-летний Абдельвахаб дебютировал в промоушене на турнире UFC 277 в июле прошлого года и выиграл раздельным решением судей у Донтэла Майса. Теперь поединок признан несостоявшимся.



До этого Хамди Абдельвахаб провёл пять поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них пять побед.