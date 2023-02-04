Непобеждённый боец UFC в тяжёлом весе дисквалифицирован на два года
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Американский боец египетского происхождения Хамди Абдельвахаб дисквалифицирован до лета 2024 года за нарушение антидопинговых правил UFC, сообщило USADA.
Согласно заявлению антидопингового агентства, в двух допинг-пробах бойца, взятых перед дебютом Абдельвахаба в UFC, был обнаружен анаболический стероид метенолон. Хамди также обвинили в сокрытии информации об использовании запрещённых веществ. Боец согласился с дисквалификацией.
30-летний Абдельвахаб дебютировал в промоушене на турнире UFC 277 в июле прошлого года и выиграл раздельным решением судей у Донтэла Майса. Теперь поединок признан несостоявшимся.
До этого Хамди Абдельвахаб провёл пять поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них пять побед.
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