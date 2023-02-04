Бетербиев ответил, как отнёсся к своему переходу в профессиональный бокс
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), российский боксёр Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) высказался об отличиях любительского и профессионального бокса.
«Где мне интереснее драться? В профессионалах. Там такой… более интересный бокс. Когда я был в любителях, там так же было. В юниорах свой бокс, а во взрослых – совсем другой. Это не сравнивается. Профессиональный бокс – это другой уровень», – сказал Бетербиев в интервью «КП Спорт».
В своём последнем бою, состоявшемся в ночь с 28 на 29 января в Лондоне (Великобритания), Бетербиев досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда (23-3, 22 KO), одержав восьмую победу в чемпионских боях за карьеру.
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