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«С Божьей помощью!» Александр Емельяненко обратился к Фёдору перед последним боем

«С Божьей помощью!» Александр Емельяненко обратился к Фёдору перед последним боем
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Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз обратился к своему легендарному брату Фёдору Емельяненко, готовящемуся уже завтра, 5 февраля, провести свой последний поединок в карьере.

«Желаю победы своему брату в бою, который пройдёт уже сегодня ночью. С Божьей помощью!» – написал Александр Емельяненко в социальных сетях, опубликовав интервью Фёдора о религии.

Напомним, уже на этих выходных в США, в рамках турнира Bellator 290, Фёдор Емельяненко сразится за титул Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Первый поединок бойцов, ставший финалом Гран-при Bellator в тяжёлом весе, состоялся в январе 2019 года, и тогда россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

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