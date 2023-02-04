Легендарный «Кро Коп» Филиппович обратился к Фёдору Емельяненко перед реваншем с Бейдером

Легенда смешанных единоборств, хорватский ветеран Мирко «Кро Коп» Филиппович обратился к бывшему сопернику, россиянину Фёдору Емельяненко в преддверии его последнего поединка в карьере.

Напомним, уже на этих выходных в США, в рамках турнира Bellator 290, Емельяненко сразится за титул Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером.

«Завтра последний выходец PRIDE и чемпион Фёдор Емельяненко покинет сцену, проведя последний бой! Для меня он является величайшим и самым совершенным бойцом MMA всех времён! Было большой честью разделить с ним ринг однажды, а также не раз разделить раздевалку на арене в Сайтаме. Независимо от результата завтрашнего боя, для многих, в том числе и для меня, ты навсегда останешься иконой боёв без правил и величайшим бойцом. Удачи, Фёдор!» – написал Филиппович в социальных сетях.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?