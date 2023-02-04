Султан Ибрагимов оценил победу Бетербиева над Ярдом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Султан Ибрагимов прокомментировал победу российского полутяжеловеса Артура Бетербиева в поединке с британцем Энтони Ярдом, состоявшемся в конце января.
«Честно говоря, я ожидал именно такой бой, потому что Ярд – очень чувствительный боксёр, он очень хорошо работает на ногах, сильно бьёт. Поэтому мои ожидания оправдались. Артур в очередной раз выдержал натиск и завершил бой в своём репертуаре.
Ярд, конечно, у себя на родине выглядел лучше, качественнее и быстрее, чем в бою с Ковалёвым. Он также показал свой характер и даже два раунда наступал сам, не сломавшись после старта. Ярд был очень подготовленный, он был настроен на победу, а не просто отбывал номер», – приводит слова Ибрагимова издание MMA.Metaratings.ru.
Бетербиев и Ярд определили, у кого сильнее удар
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