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Михайлов победил американца Колдуэлла на турнире Bellator 290

Михайлов победил американца Колдуэлла на турнире Bellator 290
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В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В рамках предварительного карда россиянин Никита Михайлов встретился с представителем США Дэррионом Колдуэллом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для Михайлова эта победа стала девятой в смешанных единоборствах при двух поражениях.

Главным событием турнира станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Соглавным событием станет бой Анатолия Токова с Джонни Эблином за пояс в средней весовой категории.

Bellator 290. Основной кард:

Райан Бейдер vs. Фёдор Емельяненко
Джонни Эблин vs. Анатолий Токов
Сабах Хомаси vs. Бреннан Уорд

Прямой эфир боя на канале Showtime должен начаться не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя.

Bellator 2023. Bellator 290, Инглвуд, США
Дэррион Колдуэлл - Никита Михайлов (W)
05 февраля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Никита Михайлов
Окончено
UD
Дэррион Колдуэлл

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком

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