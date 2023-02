Михайлов победил американца Колдуэлла на турнире Bellator 290

В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В рамках предварительного карда россиянин Никита Михайлов встретился с представителем США Дэррионом Колдуэллом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для Михайлова эта победа стала девятой в смешанных единоборствах при двух поражениях.

Главным событием турнира станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Соглавным событием станет бой Анатолия Токова с Джонни Эблином за пояс в средней весовой категории.

Bellator 290. Основной кард:

Райан Бейдер vs. Фёдор Емельяненко

Джонни Эблин vs. Анатолий Токов

Сабах Хомаси vs. Бреннан Уорд

Прямой эфир боя на канале Showtime должен начаться не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя.

