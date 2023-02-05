Угловые Али Исаева едва не подрались между раундами перед объявлением результата боя

В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В рамках предварительного карда россиянин Али Исаев встретился с американцем Стивом Моури. Перед объявлением результата боя между угловыми россиянина случилась перепалка.

Вещатели показали эпизод, в котором двое угловых российского бойца вступили в перепалку с использованием матерной брани. Возможную драку предотвратила девушка-стюард.

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился ничьей. Ранее Исаев одержал 9 побед подряд и не потерпел ни одного поражения. Моури, в свою очередь, одержал 10 побед и не проиграл ни одного боя.

Главным событием турнира станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Для россиянина этот бой будет последним в профессиональной карьере.

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