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Экс-чемпион UFC Сильвия: бесит, что Федор уходит вот так. Респект величайшему

Экс-чемпион UFC Сильвия: бесит, что Фёдор уходит вот так. Респект величайшему
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) американец Тим Сильвия прокомментировал поражение Фёдора Емельяненко в последнем бою в карьере. Россиянин уступил Райану Бейдеру.

«Бесит, что Фёдор уходит вот так. Для меня было честью разделять с ним октагон. И он был действительно хорошим парнем. Большой респект величайшему», — написал Сильвия на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, гонорар Емельяненко за сегодняшний бой составил порядка $ 100 тыс.

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 39 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком

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