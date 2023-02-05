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«Традиционно разбит нос». В команде Фёдора Емельяненко рассказали о повреждениях бойца

«Традиционно разбит нос». В команде Фёдора Емельяненко рассказали о повреждениях бойца
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В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за пояс чемпиона в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, американец остался чемпионом промоушена.

«Фёдору не понадобилась помощь врачей. Он получил небольшие рассечения и гематомы. Традиционно, можно сказать, разбит нос. Серьёзных повреждений нет», — приводит ТАСС слова члена команды Емельяненко.

Бой с Райаном Бейдером стал для Фёдора Емельяненко последним в карьере в ММА. В активе россиянина 40 побед при семи поражениях, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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