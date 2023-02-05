Экс-чемпион UFC Лидделл высказался об уходе Фёдора Емельяненко из ММА
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл отреагировал на уход российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко из ММА.
«Фёдор — один из лучших бойцов всех времён. Он по-настоящему великий спортсмен, который оставил своё наследие. Жаль, мы не встретились в клетке, но я рад, что мы бились с ним в одно время», — приводит слова Лидделла ТАСС.
В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за пояс чемпиона в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
Фёдор Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
Всего у россиянина 40 побед в ММА при семи поражениях. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
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