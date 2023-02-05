Экс-чемпион UFC Лидделл высказался об уходе Фёдора Емельяненко из ММА

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл отреагировал на уход российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко из ММА.



«Фёдор — один из лучших бойцов всех времён. Он по-настоящему великий спортсмен, который оставил своё наследие. Жаль, мы не встретились в клетке, но я рад, что мы бились с ним в одно время», — приводит слова Лидделла ТАСС.



В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за пояс чемпиона в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.



Фёдор Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде.



Всего у россиянина 40 побед в ММА при семи поражениях. Ещё один бой был признан несостоявшимся.