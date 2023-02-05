Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC Лидделл высказался об уходе Фёдора Емельяненко из ММА

Экс-чемпион UFC Лидделл высказался об уходе Фёдора Емельяненко из ММА
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл отреагировал на уход российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко из ММА.

«Фёдор — один из лучших бойцов всех времён. Он по-настоящему великий спортсмен, который оставил своё наследие. Жаль, мы не встретились в клетке, но я рад, что мы бились с ним в одно время», — приводит слова Лидделла ТАСС.

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за пояс чемпиона в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Фёдор Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Всего у россиянина 40 побед в ММА при семи поражениях. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Последний Император уходит побеждённым. Фёдор без шансов проиграл Бейдеру Последний Император уходит побеждённым. Фёдор без шансов проиграл Бейдеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023