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Фёдор Емельяненко: думаю, мог победить Бейдера

Фёдор Емельяненко: думаю, мог победить Бейдера
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, есть ли у него какие-то сожаления в профессиональной карьере.

«Есть ли сожаления? Вот, думаю, мог победить Райана Бейдера, но не сделал этого», — сказал боец на пресс-конференции.

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал бой за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.

Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Американец защитил чемпионский пояс.

Это был последний бой Фёдора Емельяненко в карьере в ММА. Боец подтвердил это после боя с Бейдером. Всего у Емельяненко-старшего 40 побед в смешанных единоборствах при семи поражениях. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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