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Костя Цзю отреагировал на решение Фёдора Емельяненко завершить карьеру

Костя Цзю отреагировал на решение Фёдора Емельяненко завершить карьеру
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю отреагировал на решение российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко завершить профессиональную карьеру в ММА.

«Надеюсь, это последний бой. Я уверен, что Фёдор найдёт себя в новой и другой жизни. Очень горжусь всем тем, что он сделал для своей страны», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал бой за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.

Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Это был последний бой Фёдора Емельяненко в карьере в ММА. Всего у него 40 побед при семи поражениях в смешанных единоборствах.

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