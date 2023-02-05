Костя Цзю отреагировал на решение Фёдора Емельяненко завершить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю отреагировал на решение российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко завершить профессиональную карьеру в ММА.



«Надеюсь, это последний бой. Я уверен, что Фёдор найдёт себя в новой и другой жизни. Очень горжусь всем тем, что он сделал для своей страны», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал бой за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.



Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Это был последний бой Фёдора Емельяненко в карьере в ММА. Всего у него 40 побед при семи поражениях в смешанных единоборствах.