«Это проявление величия». Штырков — о выборе Бейдера на прощальный бой Фёдора Емельяненко

Боец команды «Архангел Михаил» Иван Штырков ответил на вопрос о том, не следовало ли Фёдору Емельяненко подобрать себе менее опасного соперника для прощального боя, чем чемпион Bellator Райан Бейдер.



«Это, конечно, круто. Это показывает ещё раз силу духа Фёдора. Мне очень нравится это в Фёдоре. Я уже говорил, что он мог выбрать любого оппонента, чтобы закончить карьеру. Да, он мог найти менее конкурентного оппонента, которого мог и без подставных финишей победить. Но он этого не сделал, что ещё раз доказывает именно силу его духа. Это лишний раз доказывает, насколько он велик, насколько он является символом российских ММА, поэтому это вызывает лишь глубочайшее уважение как к самому Фёдору, так и к этому его поступку», — поделился мнением Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Бой Фёдора Емельяненко и Райана Бейдера завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде. Это был последний поединок российского бойца в карьере в ММА.