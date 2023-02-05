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Порье отреагировал на участие Макгрегора и Чендлера в The Ultimate Fighter

Порье отреагировал на участие Макгрегора и Чендлера в The Ultimate Fighter
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье отреагировал на анонс нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. который стартует в мае.

Президент UFC Дана Уайт ранее сообщил, что тренерами в новом сезоне шоу станут ирландский боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и американец Майкл Чендлер. По окончании сезона TUF бойцы должны провести поединок в рамках одного из турниров UFC.

«The Ultimate Fighter моих детишек», — написал Порье на своей странице в социальной сети.

Конор Макгрегор свой последний бой провёл в июле 2021 года с Дастином Порье и проиграл американцу техническим нокаутом. Майкл Чендлер также проиграл Порье в своём последнем бою. Это произошло в ноябре прошлого года.

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